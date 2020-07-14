В борьбе со стихией. Белорусские спасатели помогают тушить лесные пожары в Турции

Новости Беларуси. Почти 300 раз белорусские спасатели сбрасывали воду при тушении лесных пожаров в Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авиация МЧС нашей страны участвует в ликвидации возгораний в горно-лесистой местности.

Два белорусских вертолета Ми-8 совершили уже 70 полетов и доставили к местам пожаров 40 турецких спасателей. Воздушные судна направлены туда в рамках международного сотрудничества. Как ожидается, в Турции наши авиаторы останутся до октября.