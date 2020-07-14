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В борьбе со стихией. Белорусские спасатели помогают тушить лесные пожары в Турции

14 июля 2020 11:39
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Новости Беларуси. Почти 300 раз белорусские спасатели сбрасывали воду при тушении лесных пожаров в Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авиация МЧС нашей страны участвует в ликвидации возгораний в горно-лесистой местности.

В борьбе со стихией. Белорусские спасатели помогают тушить лесные пожары в Турции-1

В борьбе со стихией. Белорусские спасатели помогают тушить лесные пожары в Турции-3

Два белорусских вертолета Ми-8 совершили уже 70 полетов и доставили к местам пожаров 40 турецких спасателей.

Воздушные судна направлены туда в рамках международного сотрудничества. Как ожидается, в Турции наши авиаторы останутся до октября.

В борьбе со стихией. Белорусские спасатели помогают тушить лесные пожары в Турции-6

Отметим, белорусские спасатели МЧС уже не первый год оказывают помощь в борьбе с природными стихиями многим странам. Среди них – Россия, Латвия, Грузия и Греция.

# Пожар # Фотофакт

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