Кейптаун накрыло густой пеной, а некоторые жители без страха делают селфи

Новости ЮАР. Кейптаун накрыло густой пеной. Необычное природное явление спровоцировал мощный шторм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Температура воздуха в городе опустилась ниже 13 градусов, а скорость ветра местами достигала 100 км/час. Десятиметровые волны обрушились на берег, засыпав прохожих и дороги белой пеной.

Находиться здесь достаточно опасно, тем не менее местные жители похоже рады такому явлению и с удовольствием публикуют фотографии в соцсетях.