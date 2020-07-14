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Кейптаун накрыло густой пеной, а некоторые жители без страха делают селфи

14 июля 2020 08:46
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Новости ЮАР. Кейптаун накрыло густой пеной. Необычное природное явление спровоцировал мощный шторм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кейптаун накрыло густой пеной, а некоторые жители без страха делают селфи-1

Кейптаун накрыло густой пеной, а некоторые жители без страха делают селфи-3

Температура воздуха в городе опустилась ниже 13 градусов, а скорость ветра местами достигала 100 км/час. Десятиметровые волны обрушились на берег, засыпав прохожих и дороги белой пеной.

Находиться здесь достаточно опасно, тем не менее местные жители похоже рады такому явлению и с удовольствием публикуют фотографии в соцсетях.

Кейптаун накрыло густой пеной, а некоторые жители без страха делают селфи-6

Кейптаун накрыло густой пеной, а некоторые жители без страха делают селфи-8

По прогнозам синоптиков, на смену океанской пене здесь в ближайшее время ожидают настоящий снег.

# Природные явления # Фотофакт

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