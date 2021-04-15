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Александр Лукашенко поздравил президента Израиля и народ этой страны с Днём Независимости

15 апреля 2021 09:06
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Новости Израиля. Израиль отмечает 73-ю годовщину Независимости. Праздничные мероприятия по случаю знаменательной даты начались в стране еще накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил президента Израиля и народ этой страны с Днём Независимости-1

На горе Герцля в Иерусалиме по традиции состоялась торжественная церемония зажигания факелов. После чего в небе над городами прогремел красочный салют. 15 апреля жители страны смогут увидеть также масштабный военно-воздушный парад.

Александр Лукашенко поздравил президента Израиля и народ этой страны с Днём Независимости-4

С государственным праздником президента Израиля и народ этой страны поздравил белорусский лидер Александр Лукашенко.

# Праздничные даты # Александр Лукашенко # Реувен Ривлин # Фотофакт

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