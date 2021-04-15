Александр Лукашенко поздравил президента Израиля и народ этой страны с Днём Независимости

Новости Израиля. Израиль отмечает 73-ю годовщину Независимости. Праздничные мероприятия по случаю знаменательной даты начались в стране еще накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На горе Герцля в Иерусалиме по традиции состоялась торжественная церемония зажигания факелов. После чего в небе над городами прогремел красочный салют. 15 апреля жители страны смогут увидеть также масштабный военно-воздушный парад.