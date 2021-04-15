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В американском Бруклин-Сентер не утихают столкновения с полицией. Те в ответ применяют светошумовые гранаты и резиновые пули

15 апреля 2021 08:58
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Новости США. Четвертый вечер протестов в США. Сотни человек вступили в столкновения с правоохранителями в Бруклин-Сентер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В американском Бруклин-Сентер не утихают столкновения с полицией. Те в ответ применяют светошумовые гранаты и резиновые пули-1

Собравшись возле полицейского участка, демонстранты бросали в стражей порядка бутылки, камни и другие тяжелые предметы. В ответ те использовали светошумовые гранаты и резиновые пули.

Беспорядки в США. В Бруклин-Сентер съезжаются радикалы из соседних городов, начались массовые грабежи и погромы

Напомним, поводом для массовых волнений в стране стала гибель афроамериканца в ходе задержания. Причастную к инциденту сотрудницу обвиняют в непредумышленном убийстве. Максимальное наказание, которое ей грозит, – 10 лет лишения свободы и крупный штраф.

В американском Бруклин-Сентер не утихают столкновения с полицией. Те в ответ применяют светошумовые гранаты и резиновые пули-4

На данный момент правоохранитель освобождена под залог. Как ожидается, 15 апреля начнутся судебные заседания.

# Акции протеста # Фотофакт

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