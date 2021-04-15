В Египте пассажирский поезд сошёл с рельсов. К аварии могла привести техническая неисправность

Новости Египта. 15 человек пострадали в результате схода с рельсов пассажирского поезда в Египте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло на севере страны. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность.

Происшествие могло бы быть еще серьезнее и с более трагическими последствиями, если бы в поезд врезался идущий навстречу состав. Столкновения удалось избежать лишь потому, что машинист успел затормозить.