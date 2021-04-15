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В Египте пассажирский поезд сошёл с рельсов. К аварии могла привести техническая неисправность

15 апреля 2021 09:41
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Новости Египта. 15 человек пострадали в результате схода с рельсов пассажирского поезда в Египте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло на севере страны. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность.

В Египте пассажирский поезд сошёл с рельсов. К аварии могла привести техническая неисправность-1

Происшествие могло бы быть еще серьезнее и с более трагическими последствиями, если бы в поезд врезался идущий навстречу состав. Столкновения удалось избежать лишь потому, что машинист успел затормозить.

В Египте пассажирский поезд сошёл с рельсов. К аварии могла привести техническая неисправность-4

Отметим, этот инцидент стал вторым в стране за последние недели. В конце марта в провинции Сохаг в результате столкновения двух составов погибли 19 человек, еще более 180 пострадали.

# Авария # Фотофакт

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