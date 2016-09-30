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В больнице Бохума случился пожар: двое человек погибли, 15 получили ожоги

30 сентября 2016 10:35
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Новости Германии. В больнице немецкого Бохума ночью 30 сентября случился пожар, который удалось потушить лишь утром: в нем погибли двое, 15 пациентов получили ожоги.

Спасателям пришлось срочно эвакуировать больных: 80 из них просто выписали, сотню перевезли в другие клиники. Пожар был настолько сильным, что двумстам брандмейстерам потребовалось более 6 часов на то, чтобы справиться с возгоранием. 

Причины инцидента выясняются: скорее всего, полагают власти, трагическое происшествие стало следствием короткого замыкания обогревательного оборудования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Пожар

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