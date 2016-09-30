Президент Филиппин сравнил себя с Гитлером в отношении борьбы с наркопреступностью

Новости Филиппин. Президент Филиппин неосторожно сравнил себя с Гитлером, говоря о своей жесткой позиции в вопросе борьбы с наркопреступностью.

В настоящий момент полиция этого островного государства ведет борьбу на уничтожение, истребляя торговцев и потребителей галлюциногенов. Уже погибли в облавах более 2 тысяч подозреваемых. Дутерте в этой связи заявил: «Меня многие рисуют эдаким кузеном Гитлера: тот убил три миллиона евреев, я уничтожу три миллиона наркоторговоцев».

В оправдание филиппинского президента надо отметить, что вне Европы Гитлер не является символом абсолютного зла — в Азии главными изуверами во Второй мировой выступили японцы, а, например, в Латинской Америке были свои войны, которые видятся более масштабными, чем та, которую затеяли немцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.