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Президент Филиппин сравнил себя с Гитлером в отношении борьбы с наркопреступностью

30 сентября 2016 07:55
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Новости Филиппин. Президент Филиппин неосторожно сравнил себя с Гитлером, говоря о своей жесткой позиции в вопросе борьбы с наркопреступностью. 

В настоящий момент полиция этого островного государства ведет борьбу на уничтожение, истребляя торговцев и потребителей галлюциногенов. Уже погибли в облавах более 2 тысяч подозреваемых. Дутерте в этой связи заявил: «Меня многие рисуют эдаким кузеном Гитлера: тот убил три миллиона евреев, я уничтожу три миллиона наркоторговоцев». 

В оправдание филиппинского президента надо отметить, что вне Европы Гитлер не является символом абсолютного зла — в Азии главными изуверами во Второй мировой выступили японцы, а, например, в Латинской Америке были свои войны, которые видятся более масштабными, чем та, которую затеяли немцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Наркотики

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