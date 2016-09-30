В Иерусалиме 30 сентября похоронят экс-президента Израиля Шимона Переса

Новости Израиля. Мир прощается с Шимоном Пересом. Похоронят бывшего президента Израиля 30 сентября в Иерусалиме. Траурная церемония пройдет на святой для всех евреев горе Герцля. Уроженца Беларуси Шимона Переса по праву называют одним из отцов-основателей государства Израиль.

Его политическая карьера насчитывает свыше семидесяти лет на самых разных постах от министра иностранных дел до президента. Свои соболезнования направили граждане со всего мира. Выразить сочувствие родным и близким политика могут и белорусы. В посольстве Израиля в Минске сегодня будет открыта книга соболезнований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.