Новости США. В Южной Калифорнии полицейские застрелили афроамериканца, приняв его электронную сигарету за оружие. Полицейские приехали по вызову сестры выходца из Африки. Она сообщила, что мужчина психически нездоров и нуждается в помощи.

Когда афроамериканец попытался достать из кармана электронную сигарету, полицейские открыли по нему огонь. От полученных ран он скончался в больнице.

Происшествие стало поводом к очередной акции протеста, которая позже прошла на месте убийства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.