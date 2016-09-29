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В Южной Калифорнии полицейские застрелили афроамериканца, приняв его электронную сигарету за оружие

29 сентября 2016 13:13
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Новости США. В Южной Калифорнии полицейские застрелили афроамериканца, приняв его электронную сигарету за оружие. Полицейские приехали по вызову сестры выходца из Африки. Она сообщила, что мужчина психически нездоров и нуждается в помощи.

Когда афроамериканец попытался достать из кармана электронную сигарету, полицейские открыли по нему огонь. От полученных ран он скончался в больнице.

Происшествие стало поводом к очередной акции протеста, которая позже прошла на месте убийства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Стрельба в США

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