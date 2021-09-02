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В Боливии рой пчёл атаковал футболистов во время матча

02 сентября 2021 07:31
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Новости Боливии. В Боливии футбольный матч остановили пчелы. Их рой атаковал игроков во втором тайме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возможно, они были недовольны вялой игрой.

В Боливии рой пчёл атаковал футболистов во время матча-1

Команды соперников временно объединились, чтобы спастись от агрессивных насекомых. Для их отпугивания использовали воду и огонь. Но те оказались сильнее и выгнали футболистов с поля. Игру смогли возобновить лишь через два часа.

# Насекомые # Фотофакт

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