В Боливии рой пчёл атаковал футболистов во время матча

Новости Боливии. В Боливии футбольный матч остановили пчелы. Их рой атаковал игроков во втором тайме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возможно, они были недовольны вялой игрой.

Команды соперников временно объединились, чтобы спастись от агрессивных насекомых. Для их отпугивания использовали воду и огонь. Но те оказались сильнее и выгнали футболистов с поля. Игру смогли возобновить лишь через два часа.