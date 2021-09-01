В список мониторинга ВОЗ внесли колумбийский штамм коронавируса

Организация здравоохранения назвала его «вариантом, вызывающим интерес». Штамм имеет генетические изменения, которые могут влиять на заразность, устойчивость к иммунитету и сложность протекания заболевания. В поле зрения вирус попал из-за частоты появления и обширности территории распространения. Также эксперты подчеркнули, что этот штамм со временем может быть исключен, если перестанет представлять опасность.