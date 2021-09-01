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В список мониторинга ВОЗ внесли колумбийский штамм коронавируса

01 сентября 2021 12:40
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В список мониторинга Всемирной организации здравоохранения внесен колумбийский штамм коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В список мониторинга ВОЗ внесли колумбийский штамм коронавируса-1

Организация здравоохранения назвала его «вариантом, вызывающим интерес». Штамм имеет генетические изменения, которые могут влиять на заразность, устойчивость к иммунитету и сложность протекания заболевания. В поле зрения вирус попал из-за частоты появления и обширности территории распространения. Также эксперты подчеркнули, что этот штамм со временем может быть исключен, если перестанет представлять опасность.

# Коронавирус # Фотофакт

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