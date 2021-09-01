ООН: за 50 лет из-за климатических бедствий погибли свыше 2 млн человек

За последние 50 лет в результате климатических бедствий погибли свыше 2 миллионов человек. Таковы данные исследования ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению экспертов, количество ураганов и наводнений будет увеличиваться и они будут более разрушительными. Главной причиной этого называют глобальное потепление.