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ООН: за 50 лет из-за климатических бедствий погибли свыше 2 млн человек

01 сентября 2021 15:13
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За последние 50 лет в результате климатических бедствий погибли свыше 2 миллионов человек. Таковы данные исследования ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ООН: за 50 лет из-за климатических бедствий погибли свыше 2 млн человек-1

По мнению экспертов, количество ураганов и наводнений будет увеличиваться и они будут более разрушительными. Главной причиной этого называют глобальное потепление.

ООН: за 50 лет из-за климатических бедствий погибли свыше 2 млн человек-4

Первыми по количеству жертв являются засухи. Они унесли жизни более 650 тысяч человек. Материальный ущерб, нанесенный катаклизмами, составил более 3,5 триллиона долларов.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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