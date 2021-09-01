ООН: за 50 лет из-за климатических бедствий погибли свыше 2 млн человек

За последние 50 лет в результате климатических бедствий погибли свыше 2 миллионов человек. Таковы данные исследования ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За последние 50 лет в результате климатических бедствий погибли свыше 2 миллионов человек. Таковы данные исследования ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По мнению экспертов, количество ураганов и наводнений будет увеличиваться и они будут более разрушительными. Главной причиной этого называют глобальное потепление.
Первыми по количеству жертв являются засухи. Они унесли жизни более 650 тысяч человек. Материальный ущерб, нанесенный катаклизмами, составил более 3,5 триллиона долларов.