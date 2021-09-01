В Италии открывается 78-й Венецианский кинофестиваль

Новости Италии. 1 сентября открывается 78-й международный Венецианский кинофестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Италии. 1 сентября открывается 78-й международный Венецианский кинофестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В основную программу вошел 21 фильм, они поборются за главную награду – «Золотого льва». Председателем международного жюри станет корейский режиссер Пон Чжун Хо.
Фильмом-открытием кинофорума станет последняя работа испанского режиссера Педро Альмодовара «Параллельные матери» с Пенелопой Крус в главной роли. Сам фестиваль продлится 11 дней.