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В Италии открывается 78-й Венецианский кинофестиваль

01 сентября 2021 15:07
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Новости Италии. 1 сентября открывается 78-й международный Венецианский кинофестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Италии открывается 78-й Венецианский кинофестиваль-1

В основную программу вошел 21 фильм, они поборются за главную награду – «Золотого льва». Председателем международного жюри станет корейский режиссер Пон Чжун Хо.

В Италии открывается 78-й Венецианский кинофестиваль-4

Фильмом-открытием кинофорума станет последняя работа испанского режиссера Педро Альмодовара «Параллельные матери» с Пенелопой Крус в главной роли. Сам фестиваль продлится 11 дней.

# Кино # Пон Чжун Хо # Пенелопа Крус # Педро Альмодовар # Фотофакт

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