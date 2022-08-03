В Боливии проходят гонки на самодельных картингах

Новости Боливии. Под капотом – ни мотора, ни лошадиных сил. Улицы боливийского города Ла-Пас на один день стали картодромом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь прошли гонки на самодельных картингах. Управляют необычными машинами дети, а взрослые выступают в качестве толкательной силы. Задача – гнать автомобиль изо всех сил. Победителем становится не только самый быстрый тандем, призы участники получают за изобретательность и интересный дизайн.

Это здорово, нам понравилось. Мы с сыном сделали карт за три дня, но все получилось. Он красил его, а я исправлял поломки. Но когда выходишь на гоночную трассу, картина уже другая. Гонки классные, но трудные.

Гонки на безмоторных картах проходят в городе более 70 лет. В них участвуют три вида самодельных машин: деревянные, пластиковые и металлические. В 2022 году на трассу вышли 500 автомобилей.