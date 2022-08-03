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Коллекции 19 дизайнеров представили на индийской неделе моды в Нью-Дели

03 августа 2022 08:55
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Новости Индии. Коллекции 19 дизайнеров представили на индийской неделе моды в Нью-Дели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На подиуме манекенщицы появились в роскошных платьях, в которых нашли отражение как современный стиль, так и народные традиции.

Коллекции 19 дизайнеров представили на индийской неделе моды в Нью-Дели-1

Анджу Моди, модельер:
Это прекрасная техника пошива нарядов. Этому не учат в школах. Знания передаются от родителей детям. Они уникальные. Поэтому я чувствую себя обязанной хранить эти традиции, чтобы они жили и следующие 500 лет. 

Коллекции 19 дизайнеров представили на индийской неделе моды в Нью-Дели-4

На подиуме появились не только профессиональные модели. В самых роскошных нарядах дефилировали известные актрисы.

# Мода # Анджу Моди # Новости Индии # Фотофакт

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