Новости Индии. Коллекции 19 дизайнеров представили на индийской неделе моды в Нью-Дели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На подиуме манекенщицы появились в роскошных платьях, в которых нашли отражение как современный стиль, так и народные традиции.

Анджу Моди, модельер:

Это прекрасная техника пошива нарядов. Этому не учат в школах. Знания передаются от родителей детям. Они уникальные. Поэтому я чувствую себя обязанной хранить эти традиции, чтобы они жили и следующие 500 лет.