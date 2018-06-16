В Боливии пассажирский автобус врезался в скалу: 17 человек погибли, более 20 – пострадали

Новости Боливии. Многие пострадавшие после ДТП находятся в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным полиции, причиной аварии стало превышение скорости на разбитой трассе.

В Боливии из-за плохих дорог ежегодно погибают около 1000 человек. Проезжие части в этой стране очень опасны своим грязевым покрытием с обилием камней и крутыми обрывами.