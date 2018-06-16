Прямой эфир

В Боливии пассажирский автобус врезался в скалу: 17 человек погибли, более 20 – пострадали

16 июня 2018 19:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Боливии. Многие пострадавшие после ДТП находятся в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Боливии пассажирский автобус врезался в скалу: 17 человек погибли, более 20 – пострадали-1

По данным полиции, причиной аварии стало превышение скорости на разбитой трассе.

В Боливии из-за плохих дорог ежегодно погибают около 1000 человек. Проезжие части в этой стране очень опасны своим грязевым покрытием с обилием камней и крутыми обрывами.

В Боливии пассажирский автобус врезался в скалу: 17 человек погибли, более 20 – пострадали-4

# Авария # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Эффект бумеранга: Китай ввёл ввозную пошлину в 25 % на товары из США
16 июня 2018 19:36

Эффект бумеранга: Китай ввёл ввозную пошлину в 25 % на товары из США

Сурикаты из британского зоопарка предсказывают исход игр на ЧМ по футболу: дан прогноз на матч Англия – Тунис
16 июня 2018 14:57

Сурикаты из британского зоопарка предсказывают исход игр на ЧМ по футболу: дан прогноз на матч Англия – Тунис

Спустя четыре года: в Школе искусств Глазго произошёл крупный пожар
16 июня 2018 11:58

Спустя четыре года: в Школе искусств Глазго произошёл крупный пожар