Эффект бумеранга: Китай ввёл ввозную пошлину в 25 % на товары из США

Новости Китая. Китай обложил товары из США ввозной пошлиной в 25 %. Тарифы коснутся почти 700 товарных наименований на общую сумму 50 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В числе этих товаров американская сельхозпродукция, автомобили и морепродукты.

Напомним, 15 июня Дональд Трамп утвердил список из китайских товаров на общую сумму 50 миллиардов долларов, на которые будут введены 25 %-ные пошлины. Китайские власти объявили, что ответ будет симметричным.