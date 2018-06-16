Спустя четыре года: в Школе искусств Глазго произошёл крупный пожар

Новости Шотландии. В ночь с 15 на 16 июня в Глазго загорелась Школа искусств. В ликвидации пожара были задействованы более 120 пожарных.
Как сообщает The Guardian, здание серьёзно повреждено огнём, крыша и верхние этажи разрушены. Спасатели не заходили внутрь, поскольку опасались, что стены могут рухнуть.
По словам местных жителей, жар от огня был настолько сильным, что ощущался на нескольких улицах.
Из соседних зданий были эвакуированы 27 человек. Информации о жертвах не поступало. Утром 16 июня пожар был практически потушен, но в некоторых местах ещё виднелся огонь.
Фото: Police Scotland Air / PA
Школа искусств Глазго является архитектурным памятником. Она была построена по проекту архитектора-модерниста Чарльза Макинтоша, 150-летие со дня рождения которого праздновалось в Шотландии на прошлой неделе.
Для здания это уже не первый пожар. Весной 2014 года в подвале школы загорелся пенопласт. В инциденте никто не пострадал. Пожарные сообщили, что спасено 90% здания и 70% находившегося в нём имущества, но школа до сих пор была на реконструкции.
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