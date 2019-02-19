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В Боливии грузовик протаранил автобус: погибли 25 человек

19 февраля 2019 11:30
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Новости Боливии. Крупное ДТП в Боливии. В результате столкновения автобуса с грузовиком погибли 25 человек, еще 15 госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Боливии грузовик протаранил автобус: погибли 25 человек-1

Грузовой автомобиль буквально снес часть автобуса, на борту которого находились 44 пассажира. По предварительным данным, причиной аварии стала плохая видимость. Ведется расследование инцидента.

В Боливии грузовик протаранил автобус: погибли 25 человек-4

# Авария # Фотофакт

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