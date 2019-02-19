Праздник фонарей-2019: в Китае отмечают окончание Нового года

Новости Китая. Праздник фонарей отмечают в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже традиционно в 15-й день первого месяца по лунному календарю в Китае зажигают фонари. В больших городах устраивают фейерверки, шествия на ходулях, танцы драконов и хороводы.