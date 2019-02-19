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Праздник фонарей-2019: в Китае отмечают окончание Нового года

19 февраля 2019 11:29
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Новости Китая. Праздник фонарей отмечают в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздник фонарей-2019: в Китае отмечают окончание Нового года-1

Уже традиционно в 15-й день первого месяца по лунному календарю в Китае зажигают фонари. В больших городах устраивают фейерверки, шествия на ходулях, танцы драконов и хороводы.

Праздник фонарей-2019: в Китае отмечают окончание Нового года-4

В честь этого праздника повсеместно проходят концерты и театральные представления. Этот день знаменует собой окончание празднования Нового года в Поднебесной.

Праздник фонарей-2019: в Китае отмечают окончание Нового года-7

Праздник фонарей-2019: в Китае отмечают окончание Нового года-9

# Праздничные даты # Фотофакт

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