Business Insider: РФ ликвидирует украинские аэродромы до поставок истребителей F-16

Если истребители США решат поставлять Киеву, Российская Федерация уничтожит украинские аэродромы до момента приема боевых самолетов F-16, пишет РИА Новости со ссылкой на Business Insider.

Военный аналитик Майкл Пек обращает внимание, что Российская Федерация обладает возможностями, чтобы увидеть старт работ по ремонту аэродромов для подготовки к приему истребителей. А быть в курсе того, что происходит на украинской территории помогут спутники РФ. Эксперт также отметил, что все украинские аэродромы расположены в зоне досягаемости российских ракет, а точечные удары по ним не наносились лишь только потому, что не было угрозы для России.

Ранее сообщалось, что Киев отправлял запрос Штатам на поставку истребителей F-16.