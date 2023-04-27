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Business Insider: РФ ликвидирует украинские аэродромы до поставок истребителей F-16

27 апреля 2023 07:28
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Если истребители США решат поставлять Киеву, Российская Федерация уничтожит украинские аэродромы до момента приема боевых самолетов F-16, пишет РИА Новости со ссылкой на Business Insider. 

Военный аналитик Майкл Пек обращает внимание, что Российская Федерация обладает возможностями, чтобы увидеть старт работ по ремонту аэродромов для подготовки к приему истребителей. А быть в курсе того, что происходит на украинской территории помогут спутники РФ. Эксперт также отметил, что все украинские аэродромы расположены в зоне досягаемости российских ракет, а точечные удары по ним не наносились лишь только потому, что не было угрозы для России. 

Ранее сообщалось, что Киев отправлял запрос Штатам на поставку истребителей F-16. 

# Международная политика

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