Итальянская река По может обмелеть – это угрожает и туризму, и сельскому хозяйству

Новости Италии. Крупнейшую реку Италии снова ждет обмеление. В начале апреля уровень воды в ней достиг рекордно низкого показателя за последние 30 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомню, река По для жителей итальянского региона не просто элемент пейзажа, а важный источник дохода. Обычно здесь устраивают лодочные круизы для иностранных туристов. Но сейчас все заказы пришлось отменить, а деньги за бронь вернуть. Помимо этого, река питает сельскохозяйственные угодья, так что подсчитывать убытки вскоре придется и итальянским фермерам.