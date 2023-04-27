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Итальянская река По может обмелеть – это угрожает и туризму, и сельскому хозяйству

27 апреля 2023 07:36
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Новости Италии. Крупнейшую реку Италии снова ждет обмеление. В начале апреля уровень воды в ней достиг рекордно низкого показателя за последние 30 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Итальянская река По может обмелеть – это угрожает и туризму, и сельскому хозяйству-1

Напомню, река По для жителей итальянского региона не просто элемент пейзажа, а важный источник дохода. Обычно здесь устраивают лодочные круизы для иностранных туристов. Но сейчас все заказы пришлось отменить, а деньги за бронь вернуть. Помимо этого, река питает сельскохозяйственные угодья, так что подсчитывать убытки вскоре придется и итальянским фермерам.  

# Реки # Новости Италии # Фотофакт

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