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Год правления Мерца обернулся тревогой для 85% граждан Германии

18 мая 2026 06:13
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Год спустя после прихода к власти правительства канцлера Фридриха Мерца 85 % жителей Германии обеспокоены ситуацией в стране – такие данные показал социологический опрос с участием более тысячи немцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Год правления Мерца обернулся тревогой для 85% граждан Германии-2

В обществе нарастают тревога и разочарование в действиях правящей коалиции: граждане все меньше верят в способность властей преодолеть кризис. Половина опрошенных прямо называет политические силы «тормозом» для развития страны. При этом партии вместо поиска решений перекладывают вину друг на друга – и разрыв между ожиданиями граждан и реальностью только растет, усиливая общественное напряжение.

# Германия

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