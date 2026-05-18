Год правления Мерца обернулся тревогой для 85% граждан Германии

Год спустя после прихода к власти правительства канцлера Фридриха Мерца 85 % жителей Германии обеспокоены ситуацией в стране – такие данные показал социологический опрос с участием более тысячи немцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В обществе нарастают тревога и разочарование в действиях правящей коалиции: граждане все меньше верят в способность властей преодолеть кризис. Половина опрошенных прямо называет политические силы «тормозом» для развития страны. При этом партии вместо поиска решений перекладывают вину друг на друга – и разрыв между ожиданиями граждан и реальностью только растет, усиливая общественное напряжение.