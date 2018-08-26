На 82 году жизни скончался сенатор США Джон Маккейн

Новости США. На 82 году жизни умер сенатор штата Аризона и председатель комитета Сената США по вооружённым силам Джон Маккейн. Об этом сообщается в офисе политика.
«Сенатор Джон Сидней Маккейн III умер 25 августа 2018 года в 16:28. Когда сенатор уходил, с ним были его жена Синди и их семья. До своей смерти Маккейн верно служил Соединённым Штатам Америки на протяжении шестидесяти лет», – говорится в сообщении.
За день до этого семья политика объявила, что страдавший от рака Маккейн отказался от дальнейшего лечения из-за его безуспешности.
Меган Маккейн, дочь сенатора, поблагодарила всех за поддержку и опубликовала прощание со своим отцом в Twitter.
«Я была с моим отцом до конца его жизни, а он был со мной с самого начала моей», – написала девушка.
Меган также рассказала, что отец направлял и вдохновлял её. Джон Маккейн многому научил её и показал, что значит быть человеком. Меган благодарна ему за всё. Девушка сравнивает отца с ярким огнём, что согревал их семью и озарял своим светом. «Я скучаю по нему так, как может только поклонявшаяся отцу дочь». Ближе к концу девушка замечает, что её отец начал свою настоящую и вечную жизнь. «Сон закончился: уже утро».
Фото: twitter.com/MeghanMcCain
Прощальное слово в адрес мужа опубликовала в Twitter Синди Маккен.
«Моё сердце разбито. Мне так повезло, что на протяжении 38 лет я прожила любовное приключение с этим невероятным мужчиной. Он ушёл также, как жил, – на своих условиях, в окружении людей, которых он любил, и в том месте, где ему нравилось больше всего», – написала супруга сенатора.
Соболезнование в связи со смертью Маккейна выразили многие политики США.
«Мои глубочайшие соболезнования и уважение семье сенатора Джона Маккейна. Наши сердца и молитвы с вами!», – сказал Дональд Трамп.
«Жизни некоторых настолько яркие, что трудно представить их окончание. Некоторые голоса настолько сильные, что сложно представить, как они затихают. Джон Маккейн был человеком глубоких убеждений и патриотом высшего порядка. Он был для меня другом, которого мне будет очень не хватать», – написал в Facebook Джордж Буш-младший.
«Джон Маккейн и я были из разных поколений, происходили из совершенно разных слоёв общества и соревновались на самом высоком уровне политики. Но вопреки всем нашим разногласиям, мы оба разделяли верность чему-то большему – нашим идеалам», – поделился мыслями Барак Обама.
Джон Маккейн родился 29 августа 1936 года на авиабазе ВВС США в Зоне Панамского канала. Из-за частых переездов отца, который был военно-морским офицером США, сменил около 20 школ. Отличался энергичностью и стремлением побеждать во всех состязаниях.
В 1958 году окончил Военно-морскую академию в Аннаполисе. В 1960 году Маккейн выпустился из лётной школы и стал пилотом штурмовика в морской авиации. Через пять лет будущий сенатор вступил в первый брак.
Во время военной службы едва не погиб летом 1967 года во время происшествия на «Форрестоле». Из-за взрывов и пожаров Маккейн был ранен шрапнелью.
Совершая вылет на вьетнамский город Ханоя, был сбит зенитной советской ракетой. Мужчина успел катапультироваться, но в результате падения сломал обе руки и ногу, после чего попал в плен. Поскольку он был сыном высокопоставленного офицера США, его могли освободить, но Маккейн отказался. В плену он провёл около пяти с половиной лет. Позже, в 2009 году, политик ещё раз посетил свой тюремный блок, где уже был открыт музей.
Вернувшись на родину в 1973 году, Джон Маккейн вновь поступил на военную службу. Вскоре он понял, что полученные ранения и травмы не позволят ему получить адмиральский чин, после чего занялся политикой.
В 1980 году Маккейн развёлся с бывшей супругой, а затем вступил во второй брак.
В 1982 году стал членом Республиканской партии. Через 18 лет он выдвинул себя в качестве кандидата в президенты, но республиканцы выбрали Джорджа Буша-младшего. Спустя 8 лет Маккейн предпринял ещё одну попытку, выдвинулся от партии, но проиграл гонку Бараку Обаме.
В июле 2017 года у Джона Маккена была диагностирована опухоль мозга. Политик боролся с болезнью больше года, но 24 августа отказался продолжать лечение. 25 августа Меккейн умер, не дожив четыре дня до своего 82-летия.