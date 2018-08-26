На 82 году жизни скончался сенатор США Джон Маккейн

Новости США. На 82 году жизни умер сенатор штата Аризона и председатель комитета Сената США по вооружённым силам Джон Маккейн. Об этом сообщается в офисе политика.

«Сенатор Джон Сидней Маккейн III умер 25 августа 2018 года в 16:28. Когда сенатор уходил, с ним были его жена Синди и их семья. До своей смерти Маккейн верно служил Соединённым Штатам Америки на протяжении шестидесяти лет», – говорится в сообщении.

За день до этого семья политика объявила, что страдавший от рака Маккейн отказался от дальнейшего лечения из-за его безуспешности.

Меган Маккейн, дочь сенатора, поблагодарила всех за поддержку и опубликовала прощание со своим отцом в Twitter.

«Я была с моим отцом до конца его жизни, а он был со мной с самого начала моей», – написала девушка.

Меган также рассказала, что отец направлял и вдохновлял её. Джон Маккейн многому научил её и показал, что значит быть человеком. Меган благодарна ему за всё. Девушка сравнивает отца с ярким огнём, что согревал их семью и озарял своим светом. «Я скучаю по нему так, как может только поклонявшаяся отцу дочь». Ближе к концу девушка замечает, что её отец начал свою настоящую и вечную жизнь. «Сон закончился: уже утро».