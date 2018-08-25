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Эксклюзивный Porsche 959, поврежденный во время перевозки, выставили на продажу в цену 500 тысяч долларов

25 августа 2018 17:24
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Разбитый суперкар из ограниченной серии выставили на продажу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксклюзивный Porsche 959, поврежденный во время перевозки, выставили на продажу в цену 500 тысяч долларов-1

Владельцы собираются выручить за помятую нестареющую классику 500 тысяч долларов. Речь идет о Porsche 959. Таких автомобилей выпущено менее 300-от. Машина повредилась во время перевозки – прицеп оторвался от грузовика и врезался в дерево. У суперкара разбита передняя часть кузова и нет колеса. Технически автомобиль исправен, так что реставрация сделает его дороже на 750 тысяч долларов. История машины началась более 30 лет назад, когда она участвовала в мировом чемпионате по ралли.

Эксклюзивный Porsche 959, поврежденный во время перевозки, выставили на продажу в цену 500 тысяч долларов-4

# Автомобили # Фотофакт

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