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В Болгарии больше не могут бесплатно кормить украинских беженцев – денег нет

20 ноября 2022 09:04
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В болгарских отелях перестали кормить украинских беженцев. На это в бюджете просто нет денег. Об этом пишут местные СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Болгарии больше не могут бесплатно кормить украинских беженцев – денег нет-1

Ранее правительство изменило госпрограмму размещения мигрантов – из нее исключили питание. Сначала владельцы гостиниц пытались кормить украинцев за свой счет. Однако, многие больше не могут позволить себе такие расходы. Отметим, в Болгарии в качестве беженцев официально зарегистрированы более 10 тысяч украинцев.

# Беженцы # Фотофакт

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