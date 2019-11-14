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В Благовещенске студент открыл стрельбу, после чего покончил с собой

14 ноября 2019 06:46
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Новости России. 14 ноября около 11 утра в Благовещенске в здании Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства произошла стрельба. 

Как сообщает УМВД России по Амурской области, к патрулировавшим улицы правоохранителям подбежал юноша и сказал, что в рядом расположенном учебном заведении кто-то начал стрелять.   

В Благовещенске студент открыл стрельбу, после чего покончил с собой-1

Фото: СУ СК России по Амурской области 

Прибывшие к указанному месту полицейские увидели молодого человека с оружием на втором этаже колледжа. Парень выстрелил в сторону инспекторов ДПС, после чего полицейские открыли ответный огонь. 

В итоге подозреваемый был заблокирован в одной из аудиторий. В это время были эвакуированы студенты и преподаватели учреждения образования. 

В результате происшествия были обнаружены тела двух молодых людей, включая стрелявшего. 

В Благовещенске студент открыл стрельбу, после чего покончил с собой-4

Фото: СУ СК России по Амурской области 

Как уточняет СУ СК России по Амурской области, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». Подозреваемым является 19-летний учащийся. В ходе задержания он застрелился. 

В Благовещенске студент открыл стрельбу, после чего покончил с собой-7

Фото: СУ СК России по Амурской области 

Погибшим оказался 19-летний одногруппник фигуранта. Телесные повреждения получили 17-летний, 19-летний и 20-летний парни, они доставлены в больницу.   

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства и мотивы совершённого преступления.    

# Стрельба

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