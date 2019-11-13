9-летний вундеркинд из Нидерландов за год окончил вуз

Новости мира. 9-летний вундеркинд из Нидерландов через несколько месяцев получит диплом о высшем образовании. Лоран Симонс учится в техническом университете Эйндховена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. 9-летний вундеркинд из Нидерландов через несколько месяцев получит диплом о высшем образовании. Лоран Симонс учится в техническом университете Эйндховена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Туда он поступил всего год назад. За это короткое время мальчик освоил всю университетскую программу. Обучение в школе он прошёл за полтора года. У юного гения фотографическая память, IQ равен 145.
В будущем Лоран хочет стать кардиохирургом. Его мечта – найти средство для продления человеческой жизни.
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