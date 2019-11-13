9-летний вундеркинд из Нидерландов за год окончил вуз

Новости мира. 9-летний вундеркинд из Нидерландов через несколько месяцев получит диплом о высшем образовании. Лоран Симонс учится в техническом университете Эйндховена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Туда он поступил всего год назад. За это короткое время мальчик освоил всю университетскую программу. Обучение в школе он прошёл за полтора года. У юного гения фотографическая память, IQ равен 145.