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9-летний вундеркинд из Нидерландов за год окончил вуз

13 ноября 2019 14:45
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Новости мира. 9-летний вундеркинд из Нидерландов через несколько месяцев получит диплом о высшем образовании. Лоран Симонс учится в техническом университете Эйндховена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

9-летний вундеркинд из Нидерландов за год окончил вуз-1

Туда он поступил всего год назад. За это короткое время мальчик освоил всю университетскую программу. Обучение в школе он прошёл за полтора года. У юного гения фотографическая память, IQ равен 145.

9-летний вундеркинд из Нидерландов за год окончил вуз-4

9-летний вундеркинд из Нидерландов за год окончил вуз-6

В будущем Лоран хочет стать кардиохирургом. Его мечта – найти средство для продления человеческой жизни.

На Нобелевскую премию хочет купить маме красный Ferrari. О чём ещё мечтает вундеркинд из Могилёва?

# Одаренная молодежь # Лоран Симонс # Фотофакт

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