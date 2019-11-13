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Израиль направил танки к Сектору Газа в ответ на ракетный обстрел палестинцев

13 ноября 2019 12:34
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Новости Израиля. Обстановка накаляется: к границе Сектора Газа приблизилась целая колона танков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пару часов назад Тель-Авив несколько раз атаковал позиции палестинцев.

Израиль направил танки к Сектору Газа в ответ на ракетный обстрел палестинцев-1

По данным местных СМИ, погибли 10 человек, ещё несколько десятков пострадали.

На грани нового конфликта стороны оказались накануне. Палестинцы выпустили по Израилю около 200 ракет.

Израиль направил танки к Сектору Газа в ответ на ракетный обстрел палестинцев-4

Израиль направил танки к Сектору Газа в ответ на ракетный обстрел палестинцев-6

Некоторые из них удалось перехватить, остальная часть всё же достигла земли и упала на жилые районы. Ракетный обстрел был ответом на ликвидацию командира радикальной палестинской группировки. Израиль возлагает на него ответственность за сотни терактов против мирных жителей и военных.

# Палестина-Израиль # Фотофакт

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