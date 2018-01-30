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В Бишкеке загорелся Ошский рынок

30 января 2018 10:07
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Новости Киргизии. Пламя вспыхнуло в одной из торговых точек и охватило несколько павильонов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бишкеке загорелся Ошский рынок-1

На месте ЧП работают пять пожарных расчетов. Операцией по ликвидации возгорания руководит глава Министерства чрезвычайных ситуаций страны. Причины происшествия пока неизвестны. О пострадавших и погибших сведения не поступали.

В Бишкеке загорелся Ошский рынок-4

# Пожар # Фотофакт

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