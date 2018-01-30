В Бишкеке загорелся Ошский рынок

Новости Киргизии. Пламя вспыхнуло в одной из торговых точек и охватило несколько павильонов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Киргизии. Пламя вспыхнуло в одной из торговых точек и охватило несколько павильонов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На месте ЧП работают пять пожарных расчетов. Операцией по ликвидации возгорания руководит глава Министерства чрезвычайных ситуаций страны. Причины происшествия пока неизвестны. О пострадавших и погибших сведения не поступали.