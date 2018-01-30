В Австрии на горнолыжном курорте 150 людей застряли на фуникулёре

Новости Беларуси. На горнолыжном курорте Крайшберг в Австрии около 150 отдыхающих оказались в ловушке на большой высоте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подъемник из-за механической поломки остановился на полпути к горе. Чтобы освободить застрявших на фуникулере людей были задействованы силы горноспасательной службы и полиции, а также несколько вертолетов. Специалисты работали до поздней ночи, пока не спустили на землю всех туристов.