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В Австрии на горнолыжном курорте 150 людей застряли на фуникулёре

30 января 2018 07:43
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Новости Беларуси. На горнолыжном курорте Крайшберг в Австрии около 150 отдыхающих оказались в ловушке на большой высоте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Австрии на горнолыжном курорте 150 людей застряли на фуникулёре-1

Подъемник из-за механической поломки остановился на полпути к горе. Чтобы освободить застрявших на фуникулере людей были задействованы силы горноспасательной службы и полиции, а также несколько вертолетов. Специалисты работали до поздней ночи, пока не спустили на землю всех туристов.

В Австрии на горнолыжном курорте 150 людей застряли на фуникулёре-4

# Фотофакт # Несчастный случай

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