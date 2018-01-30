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33 депутата проголосовали за лишение Польши права голоса в совете Евросоюза

30 января 2018 10:01
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Новости Польши. Польша может лишиться права голоса в совете Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

33 депутата проголосовали за лишение Польши права голоса в совете Евросоюза-1

33 депутата проголосовали за лишение Польши права голоса в совете Евросоюза-3

33 депутата Европарламента проголосовали за запуск санкционной процедуры против официальной Варшавы. Уже в феврале 2018 документ поступит на рассмотрение пленарной сессии ЕП. К такому решению привела судебная реформа проводимая властями Польши.

По мнению еврокомиссии, она нарушает европейские принципы и приводит к контролю политической власти над судебной.

# Европарламент # Фотофакт

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