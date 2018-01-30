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В Турции задержали более 300 террористов, которые распространяли экстремистские материалы через соцсети

30 января 2018 08:02
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Новости Турции. Сотрудники сил безопасности задержали в Турции более 300 человек за «пропаганду терроризма», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции задержали более 300 террористов, которые распространяли экстремистские материалы через соцсети-1

Все эти люди распространяли экстремистские материалы через социальные сети. В Министерстве внутренних дел страны заявили, что за минувшую неделю были выявлены 28 участников террористической группировки. Почти всех их правоохранители взяли под стражу. Лишь одного из боевиков при задержании пришлось ликвидировать.

В Турции задержали более 300 террористов, которые распространяли экстремистские материалы через соцсети-4

Напомним, в настоящее время турецкая армия проводит операцию «Оливковая ветвь» против курдских ополченцев и террористов ИГ на севере Сирии. 

# Фотофакт # Терроризм

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