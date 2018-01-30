В Турции задержали более 300 террористов, которые распространяли экстремистские материалы через соцсети

Новости Турции. Сотрудники сил безопасности задержали в Турции более 300 человек за «пропаганду терроризма», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Турции. Сотрудники сил безопасности задержали в Турции более 300 человек за «пропаганду терроризма», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все эти люди распространяли экстремистские материалы через социальные сети. В Министерстве внутренних дел страны заявили, что за минувшую неделю были выявлены 28 участников террористической группировки. Почти всех их правоохранители взяли под стражу. Лишь одного из боевиков при задержании пришлось ликвидировать.
Напомним, в настоящее время турецкая армия проводит операцию «Оливковая ветвь» против курдских ополченцев и террористов ИГ на севере Сирии.