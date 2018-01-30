В Турции задержали более 300 террористов, которые распространяли экстремистские материалы через соцсети

Новости Турции. Сотрудники сил безопасности задержали в Турции более 300 человек за «пропаганду терроризма», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все эти люди распространяли экстремистские материалы через социальные сети. В Министерстве внутренних дел страны заявили, что за минувшую неделю были выявлены 28 участников террористической группировки. Почти всех их правоохранители взяли под стражу. Лишь одного из боевиков при задержании пришлось ликвидировать.