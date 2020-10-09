Суточный прирост заболевших коронавирусом в мире обновил рекорд. Данные ВОЗ

Суточный прирост заболевших COVID-19 в мире обновил рекорд. По данным ВОЗ, положительный результат тестов получили 338 779 пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наибольшее количество заболевших выявлено в Северной и Южной Америке, а также странах Европы. Многие государства продолжают вводить новые ограничения в связи с распространением вируса.

В лидерах по числу инфицированных и умерших по-прежнему остаются США. В ряде германских земель вводятся проверки на въезд для жителей наиболее пострадавших регионов страны. Им необходимо будет предъявлять отрицательный результат теста. В Брюсселе на месяц закрылись кафе и бары.