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Суточный прирост заболевших коронавирусом в мире обновил рекорд. Данные ВОЗ

09 октября 2020 12:55
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Суточный прирост заболевших COVID-19 в мире обновил рекорд. По данным ВОЗ, положительный результат тестов получили 338 779 пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом, общее число инфицированных превысило 36 миллионов человек.

Суточный прирост заболевших коронавирусом в мире обновил рекорд. Данные ВОЗ-1

Наибольшее количество заболевших выявлено в Северной и Южной Америке, а также странах Европы. Многие государства продолжают вводить новые ограничения в связи с распространением вируса.

В лидерах по числу инфицированных и умерших по-прежнему остаются США. В ряде германских земель вводятся проверки на въезд для жителей наиболее пострадавших регионов страны. Им необходимо будет предъявлять отрицательный результат теста. В Брюсселе на месяц закрылись кафе и бары.

Суточный прирост заболевших коронавирусом в мире обновил рекорд. Данные ВОЗ-4

Власти обсуждают и другие экстренные меры. В Италии режим чрезвычайной ситуации продлен до января. Ношение масок обязательно в помещениях и на улице.

При этом мировые лидеры всеми силами пытаются избежать повторных локдаунов. В Чехии с 12 октября перестанут работать театры, зоопарки, будут отменены все спортивные мероприятия. Вузы, школы и другие образовательные учреждения перейдут на удаленную работу.

# Коронавирус # Фотофакт

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