Суточный прирост заболевших коронавирусом в мире обновил рекорд. Данные ВОЗ
Суточный прирост заболевших COVID-19 в мире обновил рекорд. По данным ВОЗ, положительный результат тестов получили 338 779 пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Таким образом, общее число инфицированных превысило 36 миллионов человек.
Наибольшее количество заболевших выявлено в Северной и Южной Америке, а также странах Европы. Многие государства продолжают вводить новые ограничения в связи с распространением вируса.
В лидерах по числу инфицированных и умерших по-прежнему остаются США. В ряде германских земель вводятся проверки на въезд для жителей наиболее пострадавших регионов страны. Им необходимо будет предъявлять отрицательный результат теста. В Брюсселе на месяц закрылись кафе и бары.
Власти обсуждают и другие экстренные меры. В Италии режим чрезвычайной ситуации продлен до января. Ношение масок обязательно в помещениях и на улице.
При этом мировые лидеры всеми силами пытаются избежать повторных локдаунов. В Чехии с 12 октября перестанут работать театры, зоопарки, будут отменены все спортивные мероприятия. Вузы, школы и другие образовательные учреждения перейдут на удаленную работу.