Цель переговоров – заключение перемирия. Главы МИД Армении и Азербайджана прибыли в Москву

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана прибыли в Москву для проведения консультаций по нагорнокарабахскому конфликту. Позже они встретятся с главой внешнеполитического ведомства России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная цель переговоров – заключение перемирия между противоборствующими сторонами. На такой исход рассчитывает все мировое сообщество. В противном случае Нагорный Карабах ждет гуманитарная катастрофа.