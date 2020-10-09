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Цель переговоров – заключение перемирия. Главы МИД Армении и Азербайджана прибыли в Москву

09 октября 2020 15:18
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Министры иностранных дел Армении и Азербайджана прибыли в Москву для проведения консультаций по нагорнокарабахскому конфликту. Позже они встретятся с главой внешнеполитического ведомства России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цель переговоров – заключение перемирия. Главы МИД Армении и Азербайджана прибыли в Москву-1

Главная цель переговоров – заключение перемирия между противоборствующими сторонами. На такой исход рассчитывает все мировое сообщество. В противном случае Нагорный Карабах ждет гуманитарная катастрофа.

Цель переговоров – заключение перемирия. Главы МИД Армении и Азербайджана прибыли в Москву-4

Обстрелы в зоне эскалации конфликта продолжаются почти две недели. За это время десятки городов превратились в руины. Пострадали тысячи человек, cотни – убиты.

# Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе # Татьяна Савчик # Фотофакт

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