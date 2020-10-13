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В Бишкеке ввели режим ЧП. Парламент Кыргызстана одобрил решение президента

13 октября 2020 21:14
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Новости Кыргызстана. Парламент Кыргызстана одобрил решение президента о введении режима чрезвычайного положения в Бишкеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На внеочередном заседании все 62 депутата проголосовали единогласно.

В Бишкеке ввели режим ЧП. Парламент Кыргызстана одобрил решение президента-1

Лидер Кыргызстана подписал Указ, согласно которому на территории столицы страны повторно вводится режим чрезвычайного положения с 20 часов 12 октября до 7 часов 19 октября.

Ситуацию в Бишкеке полностью контролируют военнослужащие и сотрудники милиции

В Бишкеке ввели режим ЧП. Парламент Кыргызстана одобрил решение президента-4

Также в Бишкеке действует комендантский час с 22.00 до 05.00. Решение о повторном введении режима ЧП обусловлено тем, что парламент Кыргызстана в течение трех дней не рассмотрел вопрос о ранее введенном режиме чрезвычайного положения на территории Бишкека.

# Акции протеста # Сооронбай Жээнбеков # Фотофакт

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