В Бишкеке ввели режим ЧП. Парламент Кыргызстана одобрил решение президента

Новости Кыргызстана. Парламент Кыргызстана одобрил решение президента о введении режима чрезвычайного положения в Бишкеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также в Бишкеке действует комендантский час с 22.00 до 05.00. Решение о повторном введении режима ЧП обусловлено тем, что парламент Кыргызстана в течение трех дней не рассмотрел вопрос о ранее введенном режиме чрезвычайного положения на территории Бишкека.