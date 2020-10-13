В Бишкеке ввели режим ЧП. Парламент Кыргызстана одобрил решение президента

Новости Кыргызстана. Парламент Кыргызстана одобрил решение президента о введении режима чрезвычайного положения в Бишкеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На внеочередном заседании все 62 депутата проголосовали единогласно.
Новости Кыргызстана. Парламент Кыргызстана одобрил решение президента о введении режима чрезвычайного положения в Бишкеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На внеочередном заседании все 62 депутата проголосовали единогласно.
Лидер Кыргызстана подписал Указ, согласно которому на территории столицы страны повторно вводится режим чрезвычайного положения с 20 часов 12 октября до 7 часов 19 октября.
Ситуацию в Бишкеке полностью контролируют военнослужащие и сотрудники милиции
Также в Бишкеке действует комендантский час с 22.00 до 05.00. Решение о повторном введении режима ЧП обусловлено тем, что парламент Кыргызстана в течение трех дней не рассмотрел вопрос о ранее введенном режиме чрезвычайного положения на территории Бишкека.