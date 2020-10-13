Красный Крест выразил надежду на соблюдение Арменией и Азербайджаном режима прекращения огня

В Международном комитете Красного Креста выразили надежду, что обстрелы в зоне эскалации нагорнокарабахского конфликта прекратятся и стороны начнут соблюдать режим прекращения огня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Международном комитете Красного Креста выразили надежду, что обстрелы в зоне эскалации нагорнокарабахского конфликта прекратятся и стороны начнут соблюдать режим прекращения огня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На состоявшемся в Женеве брифинге региональный директор организации подтвердил готовность оказать помощь пострадавшему населению по обе стороны линии соприкосновения. Однако при условии, что Армения и Азербайджан договорятся о формате и гарантируют безопасность представителей Красного Креста.
Мартин Шуэпп, региональный директор Международного комитета Красного Креста по Евразии:
По обе стороны от линии соприкосновения потери и страх. Мы надеемся, что гуманитарное соглашение о прекращении огня будет соблюдаться и принесет существенное облегчение тем, кто пострадал. Таким образом, Международный комитет Красного Креста по-прежнему готов содействовать передаче тел погибших в бою или освобождению задержанных. Однако сторонам необходимо согласовать формат между собой.
ООН: нарушения режима прекращения огня в районе нагорнокарабахского конфликта неприемлемы
Напомним, по итогам прошедшей в Москве 9 октября встречи глав МИД Армении, Азербайджана и России было принято соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Однако договоренность была нарушена, не успев вступить в силу. Стороны вновь обвинили друг друга в обстрелах и заявили об уничтожении военной силы противника.