Сотни польских фермеров вышли на протесты в Варшаве

Новости Польши. На улицы польской столицы вышли сотни фермеров. Люди недовольны новым законом о животноводстве, который среди прочего запрещает разведение пушных зверей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению представителей отрасли, это может убить мелкие хозяйства и лишить животноводство рентабельности. В результате без работы и доходов могут остаться тысячи человек.