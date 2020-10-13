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Сотни польских фермеров вышли на протесты в Варшаве

13 октября 2020 15:48
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Новости Польши. На улицы польской столицы вышли сотни фермеров. Люди недовольны новым законом о животноводстве, который среди прочего запрещает разведение пушных зверей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни польских фермеров вышли на протесты в Варшаве-1

По мнению представителей отрасли, это может убить мелкие хозяйства и лишить животноводство рентабельности. В результате без работы и доходов могут остаться тысячи человек.

 

Сотни польских фермеров вышли на протесты в Варшаве-4

Это далеко не первый протест фермеров. На минувшей неделе дороги в десятках городов были заблокированы тракторами. А 13 октября к митингующим в Варшаве присоединились таксисты. Они перекрыли один из тоннелей.

# Акции протеста # Фотофакт

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