Сотни польских фермеров вышли на протесты в Варшаве

Новости Польши. На улицы польской столицы вышли сотни фермеров. Люди недовольны новым законом о животноводстве, который среди прочего запрещает разведение пушных зверей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Польши. На улицы польской столицы вышли сотни фермеров. Люди недовольны новым законом о животноводстве, который среди прочего запрещает разведение пушных зверей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По мнению представителей отрасли, это может убить мелкие хозяйства и лишить животноводство рентабельности. В результате без работы и доходов могут остаться тысячи человек.
Это далеко не первый протест фермеров. На минувшей неделе дороги в десятках городов были заблокированы тракторами. А 13 октября к митингующим в Варшаве присоединились таксисты. Они перекрыли один из тоннелей.