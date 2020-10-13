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В Польше обезвреживают 5-тонную бомбу времён Второй мировой войны

13 октября 2020 13:01
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Новости Польши. Пятитонную бомбу времен Второй мировой войны обезвреживают в Польше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Операция таких масштабов проводится в стране впервые.

В Польше обезвреживают 5-тонную бомбу времён Второй мировой войны-1

Длина бомбы, которая сейчас залегает на 12-метровой глубине, составляет 6 метров. Она содержит почти 2,5 тонны взрывчатки. На ее обезвреживание у водолазов может уйти около пяти дней.

В Польше обезвреживают 5-тонную бомбу времён Второй мировой войны-4

В целях безопасности власти эвакуировали 750 местных жителей. В радиусе двух с половиной километров от проведения работ остановлено движение всего транспорта, как наземного, так и водного.

# Оружие и боеприпасы # Фотофакт

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