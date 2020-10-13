В Польше обезвреживают 5-тонную бомбу времён Второй мировой войны

Новости Польши. Пятитонную бомбу времен Второй мировой войны обезвреживают в Польше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Операция таких масштабов проводится в стране впервые.

Длина бомбы, которая сейчас залегает на 12-метровой глубине, составляет 6 метров. Она содержит почти 2,5 тонны взрывчатки. На ее обезвреживание у водолазов может уйти около пяти дней.