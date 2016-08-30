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В Бишкеке у посольства Китая прогремел взрыв: 1 человек погиб, 3 ранены

30 августа 2016 07:28
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Новости Кыргызстана. Сегодня, когда в Минске было около семи утра, прогремел взрыв у посольства Китая в Бишкеке. Полиция Кыргызстана обнаружила на месте происшествия тело убитого и троих раненных. Власти признали случившееся терактом: преступление, как удалось выяснить, совершено смертником.

Установлено, что ворота посольства пытались протаранить на автомобиле, в момент столкновения с преградой машина взорвалась и водитель ее погиб. Пострадавшие были охранниками дипломатического представительства. На месте происшествия продолжают  работу саперы и криминалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Теракт

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