В Бишкеке у посольства Китая прогремел взрыв: 1 человек погиб, 3 ранены

Новости Кыргызстана. Сегодня, когда в Минске было около семи утра, прогремел взрыв у посольства Китая в Бишкеке. Полиция Кыргызстана обнаружила на месте происшествия тело убитого и троих раненных. Власти признали случившееся терактом: преступление, как удалось выяснить, совершено смертником.

Установлено, что ворота посольства пытались протаранить на автомобиле, в момент столкновения с преградой машина взорвалась и водитель ее погиб. Пострадавшие были охранниками дипломатического представительства. На месте происшествия продолжают работу саперы и криминалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.