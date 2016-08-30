В Италии проходит макаронный марафон в знак солидарности с пострадавшими от землетрясения

Новости Италии. В итальянском городе Перуджа начался макаронный марафон. Он проходит в знак солидарности с пострадавшими от землетрясения, которое потрясло полуостров 24 августа. Чтобы помочь разрушенным стихией городам, готовят «пасту аматриче». Рецепт этот пришел из превращенного в руины одноименного города Аматриче.

Вырученные от продажи блюда сборы перечисляют на восстановление этого населенного пункта. Акция пройдет в большинстве крупных центов Италии. О готовности принять участие в марафоне объявляют, один за другим, зарубежные повара: они обещают включать это блюда в меню своих ресторанов и перечислять с каждой порции 2-3 евро пострадавшим итальянцам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.