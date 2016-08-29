Смертник подорвал себя в автомобиле в Йемене: погиб 71 человек, десятки ранены

Новости Йемена. Количество жертв мощного взрыва в Йемене увеличилось до 71 человека, десятки ранены. Трагический инцидент произошел в городе Адене, который является второй неофициальной столицей страны: взрывное устройство здесь привел в действие смертник. Бомба в автомобиле сработала в расположении местного проправительственного ополчения.

С апреля в Йемене действует формальное перемирие: однако, по мятежному северу страны продолжают наносить авиаудары силы коалиции, которые возглавляет Саудовская Аравия. В свою очередь, точечные террористические атаки проводят и контролирующие север Йемена боевики-хуситы. Ответственность за нынешнее нападение взяло на себя Исламское государство, которое тоже считает себя одной из сторон-участниц йеменского конфликта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.