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Во Франции хотят изменить соглашение о границе с Британией из-за беженцев

30 августа 2016 06:20
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Новости Франции. Мэр французского города Кале потребовал от своего правительства начать переговоры с британцами об изменении соглашения о границе между странами. Градоначальник указывает, что большинство беженцев, которые живут в районе с мрачным названием «Джунгли» – это претенденты на убежище в Соединенном Королевстве.

Соответственно, французы, фактически, взваливают на себя тяготы по содержанию лиц, которые на территории Пятой республики оказались совершенно случайно. Издержки велики и связаны не только с бюджетными расходами: обитатели «Джунглей» превратили Кале в весьма непривлекательное и крайне опасное место – горожанам приходится, порой, защищать свои дома от пришельцев с оружием в руках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беженцы

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