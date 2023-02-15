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В Берне эвакуировали депутатов парламента и членов правительства из-за угрозы взрыва

15 февраля 2023 09:03
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Новости Швейцарии. В Берне полиция срочно эвакуировала депутатов парламента и членов правительства из здания Федерального дворца в связи с угрозой взрыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причиной экстренных мер стал припаркованный на площади автомобиль.

В Берне эвакуировали депутатов парламента и членов правительства из-за угрозы взрыва-1

По информации местных СМИ, полиция получила предупреждение от неизвестного, что он заминирован. Весь район был немедленно оцеплен, жителей города попросили не приближаться к нему. Саму машину осмотрели с помощью робота-сапера, но ничего в ней не нашли.

В Берне эвакуировали депутатов парламента и членов правительства из-за угрозы взрыва-4

Подозреваемого задержали.

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# ЧП # Новости Швейцарии # Фотофакт

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