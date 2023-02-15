В Берне эвакуировали депутатов парламента и членов правительства из-за угрозы взрыва

Новости Швейцарии. В Берне полиция срочно эвакуировала депутатов парламента и членов правительства из здания Федерального дворца в связи с угрозой взрыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причиной экстренных мер стал припаркованный на площади автомобиль.

По информации местных СМИ, полиция получила предупреждение от неизвестного, что он заминирован. Весь район был немедленно оцеплен, жителей города попросили не приближаться к нему. Саму машину осмотрели с помощью робота-сапера, но ничего в ней не нашли.