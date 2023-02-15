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Bloomberg: НАТО готовит план на случай участия в нескольких конфликтах одновременно

15 февраля 2023 07:25
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НАТО готовит план на случай участия в нескольких вооруженных конфликтах одновременно. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленный источник в руководстве Альянса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем речь идет о столкновениях в районах, которые даже не входят в зону ответственности блока.

Bloomberg: НАТО готовит план на случай участия в нескольких конфликтах одновременно-1

Помимо этого, от стран-участниц НАТО потребуют увеличить инвестиции в военно-промышленный комплекс, в частности нарастить выпуск танков и другой бронетехники, а также ракетных комплексов ПВО и боеприпасов. А все государства, входящие в Альянс, обязаны довести военные расходы до 2 % ВВП уже до конца 2023 года.

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# НАТО # Фотофакт

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