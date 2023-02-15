Прямой эфир

В США перевернулся грузовик, перевозивший азотную кислоту. На дорогу вылились несколько тонн токсичного вещества

15 февраля 2023 07:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В США перевернулся грузовик, перевозивший азотную кислоту. Несколько тонн токсичного вещества вылилось на шоссе, а место ДТП быстро окутало облако ядовитого дыма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США перевернулся грузовик, перевозивший азотную кислоту. На дорогу вылились несколько тонн токсичного вещества-1

Район ЧП оцепили экстренные службы. Участок трассы, где произошла авария, временно закрыт, жителям близлежащих населенных пунктов рекомендовано не выходить на улицу. Оценить последствия пока сложно. Но власти Аризоны уже рассматривают возможность эвакуации людей. Причина ДТП неизвестна. Пожарные ликвидируют его последствия.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Авария в США # Новости США # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Bloomberg: НАТО готовит план на случай участия в нескольких конфликтах одновременно
15 февраля 2023 07:25

Bloomberg: НАТО готовит план на случай участия в нескольких конфликтах одновременно

В Новой Зеландии бушует циклон «Габриэль». Более 18 тысяч домов остались без электричества и связи
15 февраля 2023 07:24

В Новой Зеландии бушует циклон «Габриэль». Более 18 тысяч домов остались без электричества и связи

Аргентина на грани экономической катастрофы – инфляция почти 100%
15 февраля 2023 07:15

Аргентина на грани экономической катастрофы – инфляция почти 100%