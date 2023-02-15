В США перевернулся грузовик, перевозивший азотную кислоту. На дорогу вылились несколько тонн токсичного вещества

Новости США. В США перевернулся грузовик, перевозивший азотную кислоту. Несколько тонн токсичного вещества вылилось на шоссе, а место ДТП быстро окутало облако ядовитого дыма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Район ЧП оцепили экстренные службы. Участок трассы, где произошла авария, временно закрыт, жителям близлежащих населенных пунктов рекомендовано не выходить на улицу. Оценить последствия пока сложно. Но власти Аризоны уже рассматривают возможность эвакуации людей. Причина ДТП неизвестна. Пожарные ликвидируют его последствия.