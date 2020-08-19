Режим ЧС объявлен в Калифорнии из-за аномальной жары и лесных пожаров

Новости США. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в американской Калифорнии. Причина – аномальная жара и масштабные лесные пожары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На днях в районе парка Долина Смерти столбики термометра достигли отметки 54,4°C. И, по прогнозам синоптиков, высокие температуры на западном побережье США сохранятся еще как минимум несколько дней.

Из-за такой погоды и сильного ветра взять пожары под контроль пока не удалось. Пламя уничтожило более 20 домов. Около 5 000 – остаются в зоне риска. Десятки семей в регионе остались без электричества.