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Сергей Лавров: белорусам пытаются навязать свои порядки

19 августа 2020 13:59
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Новости Беларуси. О ситуации в нашей стране высказался глава МИД России – Сергей Лавров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Он уверен, что иностранное вмешательство во внутренние дела Беларуси происходит с целью навязать белорусскому народу свои порядки.   

Сергей Лавров: белорусам пытаются навязать свои порядки-1

Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации:  
Нас тревожит попытка использовать внутренние сложности, с которыми сейчас столкнулась Беларусь, для того, чтобы вмешиваться в эти процессы извне. Не просто вмешиваться, а с целью навязать белорусам те порядки, которые внешние игроки считают для себя выгодными. Никто не скрывает, что речь идет о геополитике, о борьбе за постсоветское пространство. То, что мы сейчас слышим из европейских столиц, прежде всего из Прибалтики, а также из Польши, Европарламента – это все не про Лукашенко, права человека и демократию. Это все про геополитику. Про те самые правила, которые наши западные партнеры хотят внедрять в повседневную жизнь на нашем континенте и в других частях мира.   

# Беларусь-Россия # Сергей Лавров # Александр Лукашенко

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