Сергей Лавров: белорусам пытаются навязать свои порядки

Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации:

Нас тревожит попытка использовать внутренние сложности, с которыми сейчас столкнулась Беларусь, для того, чтобы вмешиваться в эти процессы извне. Не просто вмешиваться, а с целью навязать белорусам те порядки, которые внешние игроки считают для себя выгодными. Никто не скрывает, что речь идет о геополитике, о борьбе за постсоветское пространство. То, что мы сейчас слышим из европейских столиц, прежде всего из Прибалтики, а также из Польши, Европарламента – это все не про Лукашенко, права человека и демократию. Это все про геополитику. Про те самые правила, которые наши западные партнеры хотят внедрять в повседневную жизнь на нашем континенте и в других частях мира.