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В Китае пять человек пропали без вести после схода оползня

19 августа 2020 10:45
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Новости Китая. Пять человек пропали без вести в результате схода оползня на юго-западе Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае пять человек пропали без вести после схода оползня-1

Смесь из камней и грязи площадью около 10 тысяч квадратных метров обрушилась на сельский населенный пункт. Разрушенными оказались несколько домов. Один из пострадавших жителей смог выбраться из-под завалов самостоятельно, судьба остальных пока неизвестна.  

В Китае пять человек пропали без вести после схода оползня-4

На месте происшествия развернулась масштабная поисково-спасательная операция. В ней задействованы около 300 человек. Из района ЧП эвакуированы жители более 60 домов.

# Наводнение # Фотофакт

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