В Китае пять человек пропали без вести после схода оползня

Новости Китая. Пять человек пропали без вести в результате схода оползня на юго-западе Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Смесь из камней и грязи площадью около 10 тысяч квадратных метров обрушилась на сельский населенный пункт. Разрушенными оказались несколько домов. Один из пострадавших жителей смог выбраться из-под завалов самостоятельно, судьба остальных пока неизвестна.