В Китае пять человек пропали без вести после схода оползня

Новости Китая. Пять человек пропали без вести в результате схода оползня на юго-западе Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. Пять человек пропали без вести в результате схода оползня на юго-западе Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Смесь из камней и грязи площадью около 10 тысяч квадратных метров обрушилась на сельский населенный пункт. Разрушенными оказались несколько домов. Один из пострадавших жителей смог выбраться из-под завалов самостоятельно, судьба остальных пока неизвестна.
На месте происшествия развернулась масштабная поисково-спасательная операция. В ней задействованы около 300 человек. Из района ЧП эвакуированы жители более 60 домов.