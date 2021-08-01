В мексиканском зоопарке показали новорождённого бегемотика. Он гуляет с мамой

Новости Мексики. Мексиканский зоопарк показал новорожденного бегемота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Мексики. Мексиканский зоопарк показал новорожденного бегемота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этому малышу примерно месяц от роду, он здоров и в настоящее время весит около 50 кг. Его любящая мать Тами всегда рядом, поэтому определить пол детеныша пока сложно.
Бегемоты в дикой природе могут весить до трех тонн. Их родина – Африка, где из-за браконьерства этот вид требует особой защиты. Бегемоты опасны для людей, если те посчитают, что в их пространство вторгаются с целью угрозы.